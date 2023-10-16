Минтранс Подмосковья напомнил правила замены транспортной карты «Стрелка»

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Заявку на замену карты необходимо предварительно подать на портале госуслуг. Обращение рассмотрят в течение трех рабочих дней. Если решение будет положительным, то заявителя вызовут в МФЦ. При себе необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность, транспортную карту, если она имеется, и номер заявки.

Внимание жителей обращают на то, что при обмене карт с льготной тарификацией необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».