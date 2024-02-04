Минтранс Подмосковья напомнил правила проезда через пункты оплаты на платных трассах

Чтобы заранее выбрать правильную полосу, необходимо ознакомиться со знаками, расположенными над ней. Зеленый фон означает, что воспользоваться проездом могут только водители с транспондерами.

Чем раньше автолюбитель выберет полосу для проезда, тем меньше вероятность возникновения внештатной ситуации. Зачастую резкие перестроения в последний момент перед шлагбаумом через три полосы приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Представители Минтранса напоминают, что соблюдение ПДД является неукоснительной обязанностью всех водителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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