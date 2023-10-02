Минтранс Подмосковья напомнил правила катания на электросамокатах

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Любителей езды на электросамокатах призывают кататься на велодорожках. Если ее нет, можно передвигаться по тротуару, однако, езда по проезжей части запрещена категорически.

Помимо этого, необходимо спешиваться на переходах, и помнить, что при езде по тротуару приоритет остается у пешеходов. Важно помнить, что на одном самокате может ехать только один человек.

Следует избегать резких маневров. Несоблюдение данного правила, например, на мокром асфальте может спровоцировать потерю контроля над СИМ и дальнейшее падение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья на ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».