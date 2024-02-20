Минтранс Подмосковья напомнил правила езды в оттепель

На мокрой дороге тормозной путь увеличивается, поэтому важно соблюдать скоростной режим, держите дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких движений. Пешеходам же рекомендуют носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных правилами местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске. Их достроят в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».