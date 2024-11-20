20 ноября 2024, 16:55

Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасного перехода дороги с детьми

Минтранс Подмосковья
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Важные, но простые правила безопасного перехода дороги, нередко игнорируются на пешеходных переходах. Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

С начала осени в Московской области зафиксировали свыше 320 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали или погибли люди, отметили в Министерстве транспорта Подмосковья. В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения правил безопасного перехода дороги, особенно при сопровождении детей.

Важно помнить, что нельзя останавливаться на проезжей части, даже если ребенок уронил игрушку. Перед выходом на дорогу следует забрать у него вещи из рук. В ожидании сигнала светофора или проезда транспорта на нерегулируемом переходе рекомендуется держать ребенка за руку и отойти на несколько шагов назад. При этом следует вести ребенка справа от себя, держась за запястье.

Перед тем, как перейти дорогу, необходимо оценить обстановку и убедиться, что водители заметили вас и остановились. Не стоит начинать переход, если зеленый сигнал светофора начинает мигать.

Если вы переходите дорогу с коляской, следует взять ребенка на руки. Коляску допускается катить сбоку, справа от себя. Хотя можно также вести ее перед собой, этот вариант менее безопасен, так как водители из второго ряда могут не заметить ее и продолжить движение.

Кроме того, в условиях плохой видимости - в темное время суток или при сильном дожде и снегопаде - рекомендуется носить световозвращатели.

Дети Правила Дороги Водители
20 ноября 2024, 17:06
Студенты из Волоколамска побывали на благотворительном казачьем балу
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При поддержке всероссийского казачьего общества и всероссийского движения «Мы Вместе» в Екатерининском зале музея «Царицыно» организовали благотворительный казачий бал. Участниками мероприятия стали студенты из Волоколамска. Собранные средства направят в помощь бойцам СВО.

В Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» состоялся благотворительный казачий бал. Торжественное мероприятие объединило студентов Волоколамского филиала Московского государственного университета технологий и управления имени Кирилла Разумовского, Первого казачьего университета, Морозовского университетского казачьего корпуса, Московского Президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова, воспитанников казачьих кадетских классов и образцового хореографического ансамбля «Анима», а также учащихся московских школ № 2089 и № 1367.

Ректор Первого казачьего университета Арсений Миронов подчеркнул, что такие благотворительные вечера укрепляют связи между университетами, школами и казачьими корпусами. Он рассказал собравшимся о программе бакалавриата вуза и о конкурсе «Казачество на службе Отечеству».

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Благотворительность Волоколамск
20 ноября 2024, 16:05
Юных журналистов из Серпухова обучат созданию медиаконтента
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Активисты молодежного медиацентра из Серпухова стали участниками проекта «Медиашкола Подмосковья». В рамках четырехдневного интенсива ребята побывают на мастер-классах и лекциях по журналистике.

«Медиашкола Подмосковья» - это один из флагманских проектов Министерства информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие объединит свыше полутысячи юных журналистов. Городской округ Серпухов представят активисты молодежного медиацентра.

На образовательном интенсиве молодых людей научат писать тексты, готовиться к съемкам, брать интервью, снимать видео. Ребята посетят паблик-токи, мастер-классы и лекции по журналистике. Приглашенными спикерами проекта выступят опытные блогеры, журналисты, ведущие и фотографы.

Каждый участник по итогам медиашколы представит свой продукт: подкаст на одну из популярных тем. Мероприятие пройдет до 20 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Журналистика
20 ноября 2024, 15:30
Предпринимательницы Воскресенска провели встречу для обмена опытом
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Воскресенске состоялась встреча женщин-предпринимательниц в честь Дня женского предпринимательства. Мероприятие прошло в отделе краеведения и стало частью партийного проекта «Женское движение единой России».

Цель встречи - обмен опытом и вдохновением, а также обсуждение новых идей для поддержки женщин в бизнесе. Участницы мероприятия поделились своими достижениями и рассказали о проектах, которые успешно развивают в округе. На встрече были награждены предпринимательницы, победившие в конкурсе Московской области «Кубок креативных бизнес-проектов».

«Этот проект объединяет успешных, решительных женщин, которые создают бизнес, находят партнеров и дают новые рабочие места. Эти дамы вдохновляют других и помогают развивать округ», - отметил депутат Совета депутатов Воскресенска Андрей Баранов.

Предпринимательницы обсудили важность привлечения молодых специалистов в бизнес. «Будем работать с образовательными учреждениями, чтобы молодежь знала о возможностях карьеры в Воскресенске», - добавил он.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Россия Воскресенск «Единая Россия»
20 ноября 2024, 15:29
Ярмарка народного творчества прошла в библиотеке Воскресенска
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Воскресенской городской библиотеке прошла ярмарка народного творчества в рамках проекта «Культура для школьников». Школьники познакомились с традициями русских ремесел и приняли участие в мастер-классах.

Ярмарка народного творчества стала настоящим путешествием в мир традиционной русской культуры. Учащиеся гимназии № 1 узнали, что такое народное творчество, познакомились с такими изделиями, как дымковская и богородская игрушки, а также с матрешками. Ребята изучили виды росписи: хохломскую, гжельскую, жостовскую и городецкую.

Особое внимание было уделено уникальности сочетания повседневных предметов быта с художественными украшениями, что позволяет сохранить культурные традиции. В рамках мероприятия школьники смогли попробовать себя в роли мастеров народных ремесел. Они изготовили куклу-кувадку, расписали матрешки и украшали сарафаны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Ярмарки

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