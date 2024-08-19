Минтранс Подмосковья напомнил о сентябрьских изменениях в законе для таксистов
Водители такси будут обязаны оформлять страхование гражданской ответственности перед пассажирами с 1 сентября. Об изменениях в законе жителям рассказали в подмосковном Минтрансе.
Как рассказали в Минтрансе, в сентябре в России вступит в силу новый закон, которые коснется таксомоторной отрасли. Водителей обяжут оформлять страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Дата его заключения и срок должны будут находиться в реестре, а информация о наличии страховки - в салоне машины.
\"В случае отсутствия договора об обязательном страховании ведомство вправе приостановить действие разрешения или аннулировать его. Также перевозчики будут обязаны фиксировать факт произошедшего события на транспорте и его обстоятельства\", - добавили в министерстве.
Кроме того, перевозка пассажиров без страховки будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для должностных и до одного миллиона рублей - для юридических лиц.
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