Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатных автобусах до «Сырного фестиваля»

В течение трех дней с 9:00 до 21:00 специально оборудованные шаттлы бесплатно перевозят пассажиров от железнодорожных станций «Новоиерусалимская» и «Истра» до площадки фестиваля и обратно.

Каждое транспортное средство прошло тщательную проверку перед рейсом. Так, специалисты оценили системы, отвечающие за безопасность и комфорт. Водителям, задействованным в обслуживании праздника, провели дополнительный инструктаж о соблюдении правил безопасности, скоростного режима, а также о правилах общения с пассажирами.

Фестиваль проводится при поддержке губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Министерство культуры и туризма Московской области