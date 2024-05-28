Минтранс Подмосковья: на участках М-12 «Восток» ввели абонементы

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Абонемент на проезд по маршруту Сергач - Шумерля на 20 поездок для автомобилей первой тарифной группы обойдется в 4,9 тысячи рублей, для второй категории - 8,5 тысячи рублей.

После ввода абонементов компания проведет дополнительный анализ их использования, чтобы оценить качество удовлетворения потребностей водителей.

Напомним, движение по дороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани открыли в декабре 2023 года. Новый транспортный объект позволил сократить время в пути, а также перераспределить потоки транспорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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