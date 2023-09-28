Минтранс Подмосковья и ЦОДД Дагестана обменялись опытом по снижению ДТП на дорогах

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Резанов добавил, что система фото- и видеофиксации на дорогах Московской области стала одной из самых эффективных в России по снижению уровня аварийности. Оператором системы с 2016 года выступает компания «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»).

«Система включает в себя не только камеры на дорогах, но также и уникальное программное обеспечение, центры обработки и хранения данных. Согласно статистике, с 2016 года число ДТП, погибших и раненых в авариях сократилось больше чем на 40%», - подчеркнул замминистра.

Представитель «Урбантеха» Даниил Хазов подчеркнул, что для повышения безопасности дорожного движения только установки камер недостаточно. Нужно анализировать опасные участки и обеспечивать опасные места дополнительными комплексами. Также важно следить за корректной работы системы, чтобы исключить возможность ошибки и не подводить под штраф добросовестных водителей.

В беседе приняли участие заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов, руководитель ЦОДД Дагестана Наби Алиев, его заместитель Абдурагим Рашидханов и представитель «Урбантех» Даниил Хазов.

Глава ЦОДД рассказал об использовании беспилотников и мобильных комплексов для контроля дорожной ситуации.

«Технические средства в процессе движения осуществляют фиксацию и передачу в подразделения ГИБДД информации о нарушениях скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, правил парковки и стоянки транспортных средств», - отметил Наби Алиев.

Он добавил, что в республике на 18 самых аварийных участках дорог разместили комплексы системы «Умный пешеходный переход». Через них водители заранее получают предупреждение о том, что на проезжей части могут быть люди.

Виталий Резанов в свою очередь рассказал о том, какие меры применяют для повышения безопасности на дорогах Московской области. Он отметил, что в регионе уже четвертый год проводят мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Мы комплексно подходим к вопросам безопасности. К примеру, разделяем встречные потоки при помощи тросовых барьерных ограждений, строим тротуары и новые пешеходные переходы с подсветкой разного уровня, модернизируем и устанавливаем новые светофоры, оптимизируем движение транспорта и разделяем потоки, чтобы нейтрализовать конфликтные точки» - подчеркнул заместитель министра.

Он добавил, что система фото и видеофиксации на дорогах Московской области стала одной из самых эффективных в России по снижению уровня аварийности. Оператором системы с 2016 года является компания «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»).

«Система включает в себя не только камеры на дорогах, но также и уникальное программное обеспечение, центры обработки и хранения данных. Согласно статистике, с 2016 года число ДТП, погибших и раненых в авариях сократилось больше чем на 40%», - заявил Виталий Резанов.

Представитель «Урбантеха» Даниил Хазов подчеркнул, что для повышения безопасности дорожного движения только установки камер недостаточно. Нужно анализировать опасные участки о обеспечивать опасные места дополнительными комплексами. Также важно следить за корректной работы системы, чтобы исключить возможность ошибки и не подводить под штраф добросовестных водителей.

В беседе приняли участие заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов, руководитель ЦОДД Дагестана Наби Алиев, его заместитель Абдурагим Рашидханов и представитель «Урбантеха» Даниил Хазов.

Глава ЦОДД рассказал об использовании беспилотников и мобильных комплексов для контроля дорожной ситуации.

«Технические средства в процессе движения осуществляют фиксацию и передачу в подразделения ГИБДД информации о нарушениях скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, правил парковки и стоянки транспортных средств», - отметил Наби Алиев.

Он добавил, что в республике на 18 самых аварийных участках дорог разместили комплексы системы «Умный пешеходный переход». Через них водители заранее получают предупреждение о том, что на проезжей части могут быть люди.

Виталий Резанов, в свою очередь, рассказал о том, какие меры применяют для повышения безопасности на дорогах Московской области. Он отметил, что в регионе уже четвертый год проводят мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».