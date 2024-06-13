Минтранс Подмосковья: график поездов Казанского направления скорректируют в июне

Изменения вызваны работами по модернизации инфраструктуры между станциями Сходня и Химки. Их будут проводить с 06:50 15 июня до 06:50 17 июня и в то же время с 22 по 24 июня, а также с 29 июня по 1 июля.

Поезда будут ходить с увеличенными интервалами. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЦППК или в мобильном приложении.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».