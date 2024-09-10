Минтранс Подмосковья: график электричек Ярославского направления изменится в сентябре

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Корректировки коснутся дальних маршрутов: изменится время отправления и прибытия электричек, количество остановок, а несколько поездов будут курсировать по сокращенным маршрутам. Помимо этого, ряд поездов между Москвой и станциями Пушкино, Софрино и Сергиев Посад временно отменят.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».