Минтранс Подмосковья: график электричек МТППК изменится 10 и 11 августа

Корректировки вызваны работами по модернизации инфраструктуры железнодорожных путей на участке Москва - Тверь 10 и 11 августа. Часть электричек на участках Москва - Клин, Москва - Зеленоград-Крюково, Москва - Решетниково будет ходить по измененному расписанию, при этом ряд поездов отменят.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с изменениями расписания можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

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