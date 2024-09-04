04 сентября 2024, 17:31

Минтранс Подмосковья: график электричек Ленинградского направления изменится до октября

МТППК
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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится до 30 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. Корректировки вызваны капитальным ремонтом путей на перегоне Нелидово — Подсосенка и мостов на перегоне Русаново — Жижица.

С 13 по 30 сентября 2024 года изменится расписание пригородных поездов на участке Ржев - Великие Луки. Некоторые электрички будут ходить по новому расписанию, а часть поездов отменена.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на стендах станций, на сайте в разделе «Пассажирам» и в приложении «РЖД Пассажирам».

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Дороги Поезда
04 сентября 2024, 17:46
Завод мясных деликатесов запустят в Мытищах к концу года
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В Мытищах построят завод «Фермерские колбасы Подмосковья». Проектом занимается крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле». Компания получила разрешение на строительство при поддержке ЦСС Московской области.

Завод с мощностью от двух до трех тысяч тонн в год потребует инвестиций свыше 200 миллионов рублей и создаст более 50 рабочих мест. Согласно проекту, на предприятии создадут инженерную инфраструктуру и установят современное оборудование.

Ожидается, что завод начнет работать к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он также напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков.

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Инвестиции Мытищи Строительство Заводы Экономика
04 сентября 2024, 16:56
Сидения обновили на трибунах стадиона «Орион» в Балашихе
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Реконструкция одного из крупнейших спортивных объектов Балашихи идет полным ходом. На сегодняшний день на трибунах стадиона «Орион» уже обновили сидения.

Полным идет ходом модернизация одного из крупнейших спортивных объектов Балашихи - спорткомплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Уже в сентябре игроки смогут испытать современное покрытие футбольного поля, а болельщики - следить за играми с обновленных трибун.

Сейчас на объекте работает около 200 человек. Специалисты занимаются внутренней отделкой раздевалок и подтрибунных помещений.

«Футбольное поле уже полностью готово. Здесь шел долгий и трудоемкий технологический процесс - укладывали новое покрытие, в основание засыпали кварцевый песок и крошку. При правильной эксплуатации поле прослужит не одно десятилетие на радость игрокам. Кроме того, на поле установили новые мачты освещения, благодаря которым по вечерам будет светло, как днем», - пояснил замначальника управления строительного комплекса компании «БКС» Андрей Кириллов.

К преображению спорткомплекса «Орион» на Пионерской улице приступили в 2023 году. Работы ведутся по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».

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Балашиха Ремонтные работы
04 сентября 2024, 16:27
Школу на 1500 мест открыли в рабочем поселке Боброво Ленинского округа
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В жилом комплексе «Восточное Бутово» в поселке Боброво Ленинского округа начала работать вторая по счету школа. Новый образовательный центр «Лидер» примет в этом году 1500 ребят. Учреждение возвели на средства инвестора.

На открытие школы приехал глава Ленинского округа Станислав Каторов. Он отметил, что заведение уже укомплектовали педагогами и учениками. Благодаря мерам поддержки учителей, которые действуют в Подмосковье, шесть преподавателей прибыли работать в «Лидер» из других регионов.

«Большинство детей перешли сюда из Бутовской первой школы, расположенной рядом. Это позволит учиться в первую смену полутора тысячам ребят, которые раньше учились во вторую», - сказал Станислав Каторов.

В этом учебном году в образовательном учреждении сформировали 30 старших и средних классов, а также более 30 начальных классов. В их числе первый класс, который открыли при поддержке Фонда развития Физтех-школ и Физтех-лицея имени Петра Капицы.

В новом трехэтажном здании заведения площадью почти 30 тысяч квадратных метров обустроили актовый зал, две библиотеки, пять читальных залов, медиацентр, по два хореографических и спортивных зала, пищеблок и столовую. На территории школы построили площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола и воркаута, а также площадки для прогулок групп продленного дня.

Отметим, что всем ученикам начальных классов Ленинского городского округа подарили мороженое от губернатора Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Ленинский округ
04 сентября 2024, 16:06
Праздник двора прошел на проспекте Мельникова в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Праздник двора прошел вблизи дома № 1 на проспекте Мельникова в Химках. Организаторы подготовили мастер-классы по изобразительному искусству и рукоделию.

Гости праздника могли поучаствовать в творческих мастер-классах и зажигательной дискотеке. В конце мероприятия детям вручили памятные подарки.

«Прошедшее лето оставляет за собой множество впечатлений и теплых воспоминаний. Чтобы подарить детям радость, мы вместе с театром праздника „Ради Радости“ организовали мероприятие для юных жителей. Я считаю, у нас вышло это отлично, ярко и незабываемо», - рассказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Праздники Химки

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