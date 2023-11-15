Минтранс Подмосковья: еще 37 студентов присоединились к образовательному проекту ЦППК
ЦППК проводит образовательный проект «Карьерный экспресс». К нему приступили еще 37 студентов московских колледжей. В региональном Минтрансе уточнили, что к маю 2024 года участники проекта освоят профессию машиниста электропоезда и получат возможность работать в компании
К новому потоку присоединились учащиеся колледжа РУТ (МИИТ) и 19 студентов колледжа московского транспорта.
В ведомстве уточнили, что после «Карьерного экспресса» они смогут получить третью рабочую профессию и устроиться на работу в ЦППК помощниками машиниста, а еще через полгода - повысить должность до машиниста.
Крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» получил 1,3 тысячи новых автобусов большого и среднего классов в этом году. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».