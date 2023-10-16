Минтранс Подмосковья: электрички Ленинградского направления направили на подготовку к зиме

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«Во время осмотра переводятся на зимний режим вентиляционные и климатические установки, проверяется состояние уплотнителей на окнах и дверях вагонов. Помимо этого, контролируется исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования поездов», - уточнили в ведомстве.

В депо обеспечили запас антиоблединительной смазки для токоприемников на случай обледенения контактной сети.

В вагонах и автобусах проверили системы вентиляции, отопления, водоснабжения и наличие необходимого инвентаря. Также специалисты компании пройдут инструктаж по работе во время непогоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».