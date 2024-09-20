20 сентября 2024, 17:56

Минтранс Подмосковья: движение поездов Ленинградского направления изменится до 27 сентября

МТППК
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С 23 по 27 сентября 2024 года из-за ремонтных работ на инфраструктуре ОЖД изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром будут курсировать по измененному графику, часть рейсов, при этом, отменят. Также отменят некоторые поезда на маршруте Зеленоград-Крюково - Москва и Москва - Тверь, а часть проследует без остановок.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «МТ ППК» и в приложении «РЖД Пассажирам».

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Дороги Поезда
20 сентября 2024, 17:56
Соматический корпус больницы в Воскресенске капитально отремонтировали
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В Воскресенске состоялось торжественное открытие соматического корпуса больницы после завершения капитального ремонта. Здание, функционирующее с 1973 года, теперь готово принимать пациентов в обновленных условиях.

В обновленном корпусе разместились четыре отделения: офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое. Также, по решению главного врача Юрия Райхмана, временно переведено пульмонологическое отделение, поскольку терапевтический корпус вступает в программу капитального ремонта.

Кроме капитального ремонта, в рамках программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» для всех отделений корпуса было приобретено новое оборудование, что значительно повысит качество медицинской помощи как для взрослых, так и для детей.

Особое внимание было уделено созданию комфортной атмосферы для маленьких пациентов. Члены творческого союза Воскресенских художников «АРТ-движение» украсили стены игровой комнаты изображениями сказочных героев, что способствует более быстрому выздоровлению детей.

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Больницы Воскресенск
20 сентября 2024, 17:37
Росгвардия помогла спасателям эвакуировать людей из горящего завода в Подольске
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подольсокго отдела подмосковной Росгвардии помогли спасателям во время эвакуации людей из горящего промышленного завода. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в Росгвардии, помощь спасателям оказали сержанты полиции Илья Чичильницкий и Дмитрий Рыков.

Возгорания произошло на Бронницкой улице в офисном помещении кабельного завода. На место прибыли спасатели и сотрудники Росгвардии. Вместе они помогли выбраться из здания тем, кто не смог выйти самостоятельно.

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Подольск Росгвардия
20 сентября 2024, 15:57
Госавтоинспекторы Лобни проверят соблюдение правил перевозки детей
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В предстоящие выходные Госавтоинспекция городского округа Лобня проведет профилактическую акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!». Это мероприятие станет частью комплексной информационно-профилактической кампании «Внимание — дети!», которая проходит в Московской области с 19 августа по 22 сентября.

В рамках акции, 22 сентября в Лобне состоится массовая проверка водителей. Основной целью проверки является предотвращение нарушений требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, а также сокращение числа погибших и раненых детей-пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о важности соблюдения правил перевозки детей. Так, дети младше семи лет должны перевозиться в легковых автомобилях и кабинах грузовых автомобилей с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей от семи до 11 лет допускается использование ремней безопасности или детских удерживающих систем, но на переднем сиденье легкового автомобиля обязательно использование детских удерживающих устройств.

Организаторы акции призывают всех водителей быть внимательными и ответственными при перевозке маленьких пассажиров, ведь их безопасность - это общая задача.

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Дети Лобня ГИБДД
20 сентября 2024, 15:57
Стационарный корпус № 5 в Воскресенске открыли после ремонта
Минздрав МО
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Капитальный ремонт завершился в стационарном корпусе № 5 Воскресенской больницы. Работу возобновили пульмонологическое, офтальмологическое, детское соматическое и ЛОР- отделения.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что в стационаре расположены четыре отделения общей мощностью около 90 коек. Здание практически полностью перестроили изнутри: выполнили перепланировку, создали доступную и комфортную среду. Ремонт выполнили с учетом современных стандартов, чтобы в каждой палате были санузел и система вентиляции.

Обновили также фасад, кровлю, входные группы, полностью заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку. В здании установили новые системы вентиляции и лифты, закупили мебель и оборудование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Воскресенск

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