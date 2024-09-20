Минтранс Подмосковья: движение поездов Ленинградского направления изменится до 27 сентября

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром будут курсировать по измененному графику, часть рейсов, при этом, отменят. Также отменят некоторые поезда на маршруте Зеленоград-Крюково - Москва и Москва - Тверь, а часть проследует без остановок.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «МТ ППК» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».