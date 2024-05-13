Минтранс Подмосковья: движение на участке трассы М-8 временно закроют

Движение будет закрыто продолжительностью не более 30 минут в сторону области - в период с 01:00 до 01:40, а в сторону Москвы - в период с 02:00 до 02:40. Водителей просят планировать маршрут в этот период времени заранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».