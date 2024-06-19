Минтранс Подмосковья: движение электричек трех направлений изменится в июне

С 02:00 21 июня по 02:00 24 июня закроют третий и пятый пути на станции Царицыно. При этом, интервалы движения частично увеличат до 12 - 18 минут. Некоторые поезда проследуют от/до Курского вокзала и Люблино.

Пассажиры могут ознакомиться с расписанием движения электричек на сайте и в мобильном приложении компании.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».