Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области утром 23 мая
Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 23 мая. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе региона находятся более 763 тысяч машин.
Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
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