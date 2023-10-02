Минтранс Подмосковья: ЦППК запустит компенсационные автобусы в октябре
График движения некоторых пригородных поездов Савеловского направления скорректируют в октябре. На этом фоне ЦППК запустит компенсационные автобусы.
Автобусы будут курсировать от станций Вербилки, Савелово, Дубна и Дмитров. Расписание транспорта сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов.
Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на конкретном маршруте.
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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