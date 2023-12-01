Минтранс Подмосковья: ЦППК назначила компенсационные автобусы на декабрь

Автобусы будут отправляться от Белорусского вокзала, а также станций: МЦД Лобня, Дмитров, Савелово, Дубна и Большая Волга.

Для проезда на автобусах необходимо предъявить билеты на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Внимание пассажиров обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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