01 декабря 2023, 12:36

Минтранс Подмосковья: ЦППК назначила компенсационные автобусы на декабрь

АО "Центральная ППК"
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ЦППК назначила компенсационные автобусы на Белорусском и Савеловском направлениях в декабре. В это время расписание движения пригородных поездов будет скорректировано.

Автобусы будут отправляться от Белорусского вокзала, а также станций: МЦД Лобня, Дмитров, Савелово, Дубна и Большая Волга.

Для проезда на автобусах необходимо предъявить билеты на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Внимание пассажиров обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Автобусы Поезда
01 декабря 2023, 13:37
Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проверил условия содержания подозреваемых в СИЗО в Можайске
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Представитель уполномоченного по правам предпринимателей Подмосковья Наталья Чудакова посетила следственный изолятор в Можайске. Она проверила условия содержания бизнесменов, подозреваемых в преступлениях в сфере экономики.

Как рассказала в пресс-службе уполномоченного, Наталья Чудакова посетила следственный изолятор № 10 в составе общественной наблюдательной комиссии во главе с Сергеем Леоновым. Они осмотрели условия содержания обвиняемых и подозреваемых, а также провели беседы по поступившим личным обращениям. Подозреваемым также оказали юридические консультации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
01 декабря 2023, 13:24
Крупнейший в Подмосковье производитель прицепов «Тонар» построил девятый цех
Главгосстройнадзор МО
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Строительство девятого цеха металлических изделий завода «Тонар» завершилось в деревне Губино. Компания является крупнейшим производителем прицепов в Подмосковье.

Ежедневно в новом здании будут изготавливать до 50 импортозамещающих комплектующих тормозных суппортов. Завод «Тонар» занял 24-е место в топ-50 глобального рейтинга оригинальных производителей оборудования в 2023 году.

Новые проекты и развитие экспорта обсудит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом Белоруссии. В планах - свежие инвестиционные предложения по дополнительным отраслям, помимо тех, в которых стороны уже сотрудничают.

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Машины Орехово-Зуево
01 декабря 2023, 13:18
Максиму Николаеву из Дмитрова вручили награду за тушение возгорания на детской площадке
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Церемония награждения победителей премии «Герои нашего времени» прошла в музее Зои Космодемьянской. Победителем в номинации «Юный Герой» стал девятилетний Максим Николаев из Дмитрова. Мальчика отметили за то, что летом 2022 года он обнаружил и потушил возгорание на детской площадке.

Ежегодное награждение в День юного героя Московской области проводит партия «Единая Россия». На премии «Герои нашего времени» чествуют смелые поступки детей и молодежи региона.

Победителем в номинации «Юный Герой» стал житель Дмитровского округа Максим Николаев. Его отметили за смелый поступок, совершенный 15 июня 2022 года.

В тот день мальчик играл на детской площадке рядом с домом. Он почувствовал запах гари, осмотрел игровые конструкции и обнаружил, что в деревянной трубе горел пластиковый стаканчик.

Максим стал тушить возгорание песком. Ему удалось не допустить распространение огня и предотвратить пожар на детской площадке.

«Поздравляю Максима с победой. Горжусь, что такие смелые и решительные мальчишки, как он, живут в нашем округе. Благодарю родителей Максима за правильное воспитание, они могут гордиться своим сыном! Он - пример для многих!» - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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Дети Дмитров
01 декабря 2023, 13:17
Мособлконтроль проверил использование бюджета для долгостроев
Главное контрольное управление Московской области
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Мособлконтроль проверил использование средств бюджета Подмосковья на завершение строительства долгостроев. Также представители ведомства встретились с коллегами из «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области».

Управление просмотрело договоры, первичную документацию, разработку проектов, сметы, соглашения, акты выполненных работ и другие.

«Выездом на объект, расположенный в селе Тарасовка, Пушкинского городского округа, зафиксировано завершение строительства трех четырехэтажных корпусов жилых домов на 734 квартиры», - уточнили в ведомстве.

Жилой комплекс уже благоустроили, оснастили детскими и спортивными площадками, установили малые архитектурные формы и озеленили территорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дольщики

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