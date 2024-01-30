Минтранс и ГУСТ Подмосковья получили право на эвакуацию неправильно припаркованных машин

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Председатель комитета Мособлдумы по государственной власти и безопасности региона Александр Баранов заявил, что прошлогодний закон, разработанный Мособлдумой, послужил основой для принятия данного решения.

Ранее эвакуировать неправильно припаркованные автомобили могли только сотрудники ГИБДД, однако теперь право составления административных протоколов будет принадлежать сотрудникам Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Если автомобиль неправильно припаркован на дворовой территории, ответственность возлагается на сотрудников Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий. Сотрудники будут запрашивать информацию о владельцах автомобилей у МВД.

«Благодаря этому решению, у властей региона появился инструмент, чтобы оперативно реагировать на жалобы наших жителей на неправильно припаркованные авто, которые зачастую перекрывают въезды во двор, мешают проезду экстренных служб», - подчеркнул Александр Баранов.

Данное соглашение между МВД и Московской областью будет действовать до 2033 года. Штраф за неправильную парковку составляет 1,5 тысячи рублей, а полученные от штрафов средства будут направляться в бюджет Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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