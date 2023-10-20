Минспорт Подмосковья и детская КХЛ «Золотая шайба» заключили соглашение о сотрудничестве
Министерство физической культуры и спорта Московской области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО «Континентальная детская хоккейная лига „Золотая шайба“». Договор подписали на международном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 21 октября.
«От нашего региона в соревнованиях ежегодно участвуют более тысячи детей - 40 команд. Прошедшим летом подмосковная команда „Атлант“ стала победителем всероссийских соревнований „Золотая шайба“ среди женских команд 2009–2010 годов рождения», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Соглашение подразумевает, что организации будут взаимодействовать в проведении всероссийских соревнований юных хоккеистов, а также создание необходимых условий для развития этого вида спорта.
«В сезоне 2023/2024 в финале встретятся 48 команд - это порядка 800 спортсменов. Также мы работаем с Федерацией адаптивного хоккея и организуем участие ребят из „Золотой шайбы“ в инклюзивных мероприятиях для особенных детей», - прокомментировал вице-президент АНО «Континентальная детская хоккейная лига „Золотая шайба“ Алексей Чикунов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.
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Министерство физической культуры и спорта Московской области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО «Континентальная детская хоккейная лига „Золотая шайба“». Договор подписали на международном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 21 октября.