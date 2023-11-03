Минсоцразвития Подмосковья рассказало о работе оздоровительного центра «Лесная поляна» в Клину

Технадзор проверил состояние 37 аттракционов в Подмосковье

За неделю Гостехнадзор проверил состояние 37 аттракционов в Подмосковье. Инспекции прошли в Красногорске, Дмитрове, Серпухове и других округах. Отмечается, что нарушений в их работе не выявили.

«Первая и самая важная причина проведения проверок - это безопасность посетителей. Ведь любой аттракцион может представлять опасность для здоровья и жизни людей, если он не находится в должном состоянии, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Регулярные проверки позволяют вовремя выявлять и устранять неисправности, что помогает сохранить аттракционы в хорошем состоянии и продлить их срок службы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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