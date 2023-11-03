Минсоцразвития Подмосковья рассказало о работе оздоровительного центра «Лесная поляна» в Клину
В социально-оздоровительном центре «Лесная поляна» в Клину есть все необходимое для поддержания здорового образа жизни. В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что подопечные ежедневно укрепляют здоровье посредством занятий спортом.
«С самого утра настроиться на позитивный лад помогает утренняя зарядка. Дружной командой „золотых“ получателей социальных услуг мы пробуждаем суставы», - рассказал специалист по ЛФК социально- оздоровительного центра.
В ведомстве уточнили, что на данный момент в центре «Лесная поляна» соцуслуги получают свыше 120 жителей Подмосковья пожилого возраста.
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