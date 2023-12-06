Минсоцразвития Подмосковья напомнило порядок назначения компенсаций за ЖКУ

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«Всего таких категорий порядка 20. Компенсируется от 50% до 100% суммы из платежки за ЖКУ», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

На поддержку могут рассчитывать те, кто зарегистрирован в Подмосковье и исправно платит за жилищно-коммунальные услуги. Отмечается, что многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и ветераны боевых действий получают компенсацию проактивно.

Подробнее об услуге и ее оформлении можно узнать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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