Минсельхозпрод рассказал о ферме с альпаками в деревне Походкино

Из густой шерсти альпак делают теплые одеяла, пледы, вяжут одежду. По характеру эти животных похожи на детей - такие же любопытные, дружелюбные и добрые.

Чтобы познакомиться с удивительными альпаками, достаточно проехать 41 километр от Москвы по Дмитровскому шоссе в сторону деревни Походкино. На ферме «Российские альпаки» животные обитают в любви и заботе, у каждого есть своя история.

Экскурсии проводятся по предварительной записи. Подробную информацию и контакты можно найти на сайте.

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