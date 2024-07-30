Минсельхозпрод рассказал о ферме с альпаками в деревне Походкино
Ферма «Российские альпаки» уже несколько лет знакомит гостей с удивительными животными, родиной которых является Южная Америка. О сельском туризме рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Из густой шерсти альпак делают теплые одеяла, пледы, вяжут одежду. По характеру эти животных похожи на детей - такие же любопытные, дружелюбные и добрые.
Чтобы познакомиться с удивительными альпаками, достаточно проехать 41 километр от Москвы по Дмитровскому шоссе в сторону деревни Походкино. На ферме «Российские альпаки» животные обитают в любви и заботе, у каждого есть своя история.
Экскурсии проводятся по предварительной записи. Подробную информацию и контакты можно найти на сайте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».