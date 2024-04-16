16 апреля 2024, 11:11

Минсельхозпрод проверил работу фермы в Серпухове

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Сотрудники подмосковного Минсельхозпрода провели проверку на хозяйстве «Экоферма Заречье» в Сепухове. Они оценили соответствие деятельности предприятия требованиям.

Как рассказали в ведомстве, экоферма стала единственным репродуктором по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в регионе. Сейчас там содержат 477 особей, в том числе 216 коров и три быка-производителя.

«Животные на ферме отличаются высоким ростом и хорошо развитой мускулатурой. Молодняк в хозяйстве пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В 2023 году хозяйство реализовало 148 коров класса элита-рекорд и элита в хозяйства Красноярского края, Республики Хакасия и Мордовии. Кроме того, имеется опыт реализации племенного молодняка на экспорт», - сообщил заместитель председателя правительства области, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Хозяйство занимается повышением живой массы, привесом молодняка и улучшения экстерьера. Летом животные пасутся на пастбищах, а зимой - на специальных выгульных площадках.

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Сельское хозяйство Серпухов Животные
16 апреля 2024, 11:36
Еще 5 онлайн-услуг стали доступны на портале паллиативной помощи Подмосковья
Медиасток.рф
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Интернет-портал, посвященный оказанию паллиативной помощи в Подмосковье, дополнили новыми услугами. Теперь здесь можно оформить самозапись к врачу и выполнить другие функции.

«На портале стали доступны такие направления как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса», - рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

На портале также появился раздел «Аптечные сети». Здесь можно выбрать адрес пациента, после чего сформируется список ближайших пунктов, где можно получить лекарства по рецепту.

В Подмосковье также работает горячая линия по паллиативной помощи. Звонить можно по номеру 7 (498) 683-83-83.

Кроме того, появился раздел «Аптечные сети». В нем необходимо вбить адрес пациента или район, после чего сформируется список ближайших аптек с адресами, телефонами и графиком работы, в которые можно обратиться с рецептом для получения лекарства

Сельское хозяйство Серпухов Животные
16 апреля 2024, 11:16
Лесной пожар потушили в Луховицах
Медиасток.рф
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В минувший понедельник, 15 апреля, в Подмосковье выявили один лесной пожарн на площади 0,01 гектара в Луховицах. Его потушили в день обнаружения.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, возгорание тушили две машины и четыре человека. Угрозу населенным пунктам и экономике удалось предотвратить.

Сегодня, 16 апреля, на большей части территории области ожидают первый класс пожарной опасности. В Ступине риски возрастут до третьего.

При обнаружении возгорания в лесу жителе йпризывают сообщать по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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Пожары Лесные пожары
16 апреля 2024, 11:12
Обследования на генетические заболевания провели для 17 тысяч новорожденных в Подмосковье с января
Минздрав МО
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Уже 17 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг с начала года в Подмосковье. Исследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.

В прошлом году скрининг расширили до 36 патологий. Это позволяет еще детальнее оценить здоровье ребенка.

«С начала года нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение. Обследование проводится в первые сутки после рождения малыша», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. Если есть отклонение от нормы, с родителями свяжутся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом.

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Пожары Лесные пожары
16 апреля 2024, 11:09
Шесть пунктов сбора гумпомощи открыли для акции «Доброе дело» в Лобне
Телеканал «360»
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Акция «Доброе дело» прошла в Лобне. Шесть пунктов сбора гуманитарной помощи, организованных в школах и домах культуры округа, работали с утра до позднего вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие в акции «Доброе дело».

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Все желающие могли принять участие в акции помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов. Люди приносили продукты, инструменты, одежду, предметы гигиены и лекарства. В отдельных пакетах - письма, которых на передовой ждут ничуть не меньше.

Акцию «Доброе дело» начали подмосковные школьники, когда началась специальная военная операция. С тех пор в зону спецоперации отправили сотни тонн самых необходимых вещей.

Лобненские школьники не только пишут письма бойцам, но и плетут маскировочные сети и расписывают в цвета российского флага имбирные пряники для бойцов. Ребята из городского отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» трудятся в пунктах сбора помощи. Они упаковывают посылки для отправки в сортировочный центр, который находится в Балашихе. Там ценный груз загрузят в машины и доставят на передовую.

Лобня Волонтеры Школьники

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