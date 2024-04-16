Минсельхозпрод проверил работу фермы в Серпухове

Как рассказали в ведомстве, экоферма стала единственным репродуктором по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в регионе. Сейчас там содержат 477 особей, в том числе 216 коров и три быка-производителя.

«Животные на ферме отличаются высоким ростом и хорошо развитой мускулатурой. Молодняк в хозяйстве пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В 2023 году хозяйство реализовало 148 коров класса элита-рекорд и элита в хозяйства Красноярского края, Республики Хакасия и Мордовии. Кроме того, имеется опыт реализации племенного молодняка на экспорт», - сообщил заместитель председателя правительства области, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Хозяйство занимается повышением живой массы, привесом молодняка и улучшения экстерьера. Летом животные пасутся на пастбищах, а зимой - на специальных выгульных площадках.

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