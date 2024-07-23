Минсельхозпрод Подмосковья сообщил о повышении цен на табак с 1 сентября

Комиссия провела осмотр детских садов и школ перед первым сентября. Уже прошли проверку 12 образовательных комплексов.

Комиссии необходимо осмотреть учебные и медицинские кабинеты, актовый зал, столовую и многое другое. В состав проверяющих входят управление образования, подразделение по делам несовершеннолетних, социальная защита, Госавтоинспекция, МЧС и депутаты округа. Они проверили безопасность зданий, кабинеты физики и химии, «Точки роста», оборудование, окна, свет, актовый зал и многое другое.

Также комиссия осмотрела детские сады. Особое внимание уделили спальным местам детей и игровым комнатам. В этом году сделали уклон на безопасность в учреждениях. Во время осмотра проверяющие могли дать советы для учреждений, как улучшить среду для детей. Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели доски с правилами дорожного движения или целые тематические зоны на улице. Также узнавали у воспитателей, как часто проводятся такие занятие.

Проверку прошли более 40 объектов, из них 34 муниципальных учреждений - школы, детские сады, центры дополнительного образования, три частных школы и сада, два колледжа и Истринскую школу-интернат. Приемка всех заведений завершится пятого августа. В округе серьезных нарушений в учреждениях не было. К первому сентября все будут готовы принять детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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