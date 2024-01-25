Минсельхозпрод Подмосковья провел встречу с ассоциацией «Народный фермер»
Министерство сельского хозяйства Московской области провело рабочую встречу с представителями ассоциации «Народный фермер». Мероприятие посетили около 50 человек.
«Мы стараемся уделять должное внимание фермерам, которые осуществляют свою деятельность в Подмосковье, помогать и поддерживать их начинания. Важно обсудить все возникающие вопросы и подробно разъяснить сельхозтоваропроизводителям пути решения проблем», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, личные встречи с фермерами позволяют найти оптимальные решения для развития сельского хозяйства.
Фермерам рассказали о порядке предоставления земельных участков, напомнили преимущества программы «Подмосковные 10 га», а также актуальные каналы сбыта продукции.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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