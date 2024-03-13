Минсельхозпрод Подмосковья подготовил интерактивную карту с локациями масленичных гуляний

Проводы зимы в этом году проходят с 11 по 17 марта. Для удобства жителей и гостей Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона запустило интерактивную карту , на которой отображены локации с масленичными гуляниями.

На карте отображены рестораны, кафе и ярмарки. В эти дни празднования также пройдут на территории шести фермерских хозяйств.

«В Подмосковье работает свыше 7,6 тысячи заведений общественного питания. Порядка тысячи из них на Масленицу вводят специальное меню и предложения с широким разнообразием блинов и традиционных закусок», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Все желающие смогут попробовать блины из страусиных яиц на ферме в Серпухове, посетить гастрономический фестиваль на сыроварне Олега Сироты в Истре, а также поучаствовать в снежных боях на экоферме «Бунин ручей».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

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