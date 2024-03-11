Минсельхозпрод Подмосковья напомнил способы защитить питомцев от клещей
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о необходимости защитить питомцев от клещей. Сезон активности этих насекомых начинается при температуре от +10 градусов.
Чтобы защитить питомцев от клещей, можно использовать таблетки, ошейники, а также специальные шампуни и спреи. Также важно осматривать животных во время прогулок и после них.
«Клещи являются переносчиками одноклеточных паразитов, крайне опасных для домашних животных, в частности для собак. В прошлом году ветеринарные клиники региона провели более тысячи микроскопических исследований биоматериалов собак», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
По его словам, более чем в половине случаев врачи обнаружили возбудитель пироплазмоза.
Жителям Подмосковья напоминают, что первые симптомы после укуса клеща проявляются через два-три дня. Если у питомца наблюдается апатия, ухудшение аппетита и повышение температуры, следует незамедлительно обратиться в ветклинику.
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