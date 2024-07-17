17 июля 2024, 10:35

Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила отдыха с собаками у водоемов

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Многие владельцы собак из Подмосковья предпочитают отдыхать у водоемов вместе со своими питомцами. О том, какие правила нужно следует соблюдать на прибрежных территориях, рассказали специалисты из Минсельхозпрода Московской области.

Купать собак на общественных пляжах запрещено, поэтому для отдыха с питомцами лучше выбирать более уединенные места. Убедитесь, что для собаки есть тень и свежая вода, чтобы избежать перегрева и теплового удара.

Специалисты также советуют не пускать собак купаться в местах с крутыми берегами или сильным течением. Следует помнить, что дикие животные, обитающие в прибрежных зарослях, могут переносить инфекционные заболевания, такие как лептоспироз. Для профилактики рекомендуется ежегодно вакцинировать собак.

После купания нужно вымыть животное с шампунем и почистить ему уши. Если появятся признаки ухудшения здоровья после отдыха у водоема, обратитесь к ветеринару.

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Собаки Животные
17 июля 2024, 11:27
Конкурс на лучший двор стартовал в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В Лобне начали принимать заявки на конкурс «Уютный двор». На нем выберут самые благоустроенные придомовые территории.

Конкурс анонсировала глава Лобни Анна Кротова. Она отметила, что главная задача мероприятия - отметить жителей, которые делают свои дворы красивее и уютнее.

Первый этап конкурса уже стартовал и завершится 31 июля. В этот период нужно направить заявки в свободной форме по адресу konkurslobnauutnyjdvor@yandex.ru.

Также их можно принести на бумажном носителе и сдать в канцелярию администрации. К заявке необходимо приложить скриншот поста на своей странице «ВКонтакте» о том, почему они решили поучаствовать в конкурсе. В посте нужно добавить хештеги: КомандаГлавыЛобни и #СделаемЛобнюКомфортнееВместе.

На втором этапе специалисты будут оценивать объекты. Срок этого этапа - с 1 по 19 августа. Подведение итогов и награждение победителей проведут в День города.

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Благоустройство Лобня
17 июля 2024, 11:20
Правоохранители задержали бывшего главу Шатуры Алексея Артюхина
t.me/artyuhin_aleksey
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Информация о задержании экс-главы городского округа Шатура Алексея Артюхина появилась в местных СМИ. Неделей ранее чиновник объявил о своем уходе с поста.

«Я принял решение покинуть пост главы округа. Это далось мне непросто, ведь на протяжении многих лет вся моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам. Но пришло время двигаться вперед», - написал он.

В своем обращении к жителям Артюхин вспомнил реализованные проекты, объединение Шатуры и Рошаля, рекультивацию бывшего полигона и новые очистные сооружения.

«Наконец-то нам удалось заручиться поддержкой в вопросе строительства дороги на Владимир. Всего и не вспомнить, и не перечислить», - написал чиновник.

Он выразил уверенность, что все запланированное реализуется, и представил своего преемника - Николая Прилуцкого. По словам Артюхина, он хорошо знает Шатурский край и добьется успехов в его развитии.

В конце экс-глава поблагодарил всех жителей, призвал беречь и приумножать достижения Шатуры.

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В шатурских городских сообществах пишут, что правоохранители задержали Артюхина возле его дома. Официальных данных на этот счет пока не поступило.

Неделю назад, 10 июля, Алексей Артюхин написал пост в своем Telegram-канале, где сообщил об уходе с поста главы Шатуры.

Задержания Шатура
17 июля 2024, 11:18
Спортивный центр построят на улице Махова в Раменском к концу года
Минстрой МО
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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Махова в Раменском. Работы планируют завершить к концу года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, объект возведут по нацпроекту «Демография». Сейчас там завершают монолитные работы, готовность уже превысила 40%. Общая площадь здания составит 3,8 тысячи квадратных метров.

Как рассказал начальник производственного участка ООО «Воздвижение», в ближайшее время рабочие приступят к заливке бадминтонного корпуса, смонтируют кровлю и обустроят ливневую канализацию.

«Также производится кирпичная кладка административного корпуса, цокольного этажа и бассейна. Идут работы по подведению холодного водоснабжения - врезку в колодец уже произвели», - сказал он.

В спорткомплексе будут работать зал для бадминтона, бассейн, тренерские, конференц-зал и другие помещения. Территорию благоустроят и создадут на ней парковку.

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Строительство Раменское
17 июля 2024, 11:18
Еще 60 трафаретов с мерами безопасности нанесли на ж/д переходах Подмосковья
МТДИ МО
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Около 60 специальных трафаретов нанесли на пешеходных переходах через железную дорогу в Подмосковье с начала года. Работы провели в 12 городских округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, трафареты напоминают жителям о правилах безопасности на железной дороге.

Для снижения аварийности в регионе также строят и ремонтируют пешеходные переходы, устраняют стихийные подходы к путям, устанавливают камеры и проводят рейды.

Всего с начала года в Подмосковье провели более 80 дежурств по соблюдению безопасности на железной дороге. Это позволяет предотвратить нарушения и повысить безопасность пассажиров.

Жителей призывают не отвлекаться на телефон и переходить пути только на зеленый свет.

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Дороги Ремонтные работы

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