Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила отдыха с собаками у водоемов
Многие владельцы собак из Подмосковья предпочитают отдыхать у водоемов вместе со своими питомцами. О том, какие правила нужно следует соблюдать на прибрежных территориях, рассказали специалисты из Минсельхозпрода Московской области.
Купать собак на общественных пляжах запрещено, поэтому для отдыха с питомцами лучше выбирать более уединенные места. Убедитесь, что для собаки есть тень и свежая вода, чтобы избежать перегрева и теплового удара.
Специалисты также советуют не пускать собак купаться в местах с крутыми берегами или сильным течением. Следует помнить, что дикие животные, обитающие в прибрежных зарослях, могут переносить инфекционные заболевания, такие как лептоспироз. Для профилактики рекомендуется ежегодно вакцинировать собак.
После купания нужно вымыть животное с шампунем и почистить ему уши. Если появятся признаки ухудшения здоровья после отдыха у водоема, обратитесь к ветеринару.
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