22 декабря 2023, 14:34

Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила безопасности домашних животных в Новый год

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Новогодние праздники — сезон повышенного риска для домашних питомцев. Во избежание неприятных последствий и лишних волнений в период зимних каникул, Минсельхозпрод Подмосковья подготовил актуальные советы, которые помогут сохранить здоровье животного и праздничное настроение хозяина.

«Поданным прошлого года, только в ветуправление № 1 в новогодние праздники поступило более 60 обращений с жалобами на плохое самочувствие животных. Среди заболеваний у собак и кошек были выявлены отравления, гастроэнтерит, инородное тело в кишечнике. В праздничные дни горячая линия круглосуточно принимает запросы от жителей, а уже после распределяет их по всем ТВУ региона», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Владельцам животных следует избегать опасных украшений на елку, да и неопасные игрушки лучше повесить повыше. Стеклянные шары лучше заменить на пластиковые или текстильные. Нежелательно использовать мишуру или дождик.

Не следует оставлять без присмотра праздничный стол и угощать питомца едой с него. Для животных, которые привыкли питаться по одному рациону, даже небольшая порция такой еды может вызвать серьезные нарушения пищеварительной системы. Специалисты также предупреждают, что шоколад опасен, а виноград может привести к острой почечной недостаточности у собак.

В Новогоднюю ночь не стоит выводить питомца на улицу позднее 20:00. Собаки испытывают сильный стресс при звуках фейерверка и могут неожиданно убежать, проявить агрессию или попросту спрятаться.

Если собрались в путешествие с питомцем за границу, заранее оформите ветеринарно-сопроводительную документацию в государственной ветеринарной клинике по месту проживания животного.

Записаться на прием можно через портал региональных государственных услуг. Задать вопросы можно по телефону контакт-центра Подмосковья в сфере ветеринарии: +7 (495) 668-01-25.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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Животные Новый год
22 декабря 2023, 15:04
Предпринимателям Подмосковья напомнили о возможностях платформы «Мой экспорт»
Unsplash
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Платформа «Мой экспорт» стала доступна для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, дикорастущих растений и прекурсоров. Эти продукты пользуются большим спросом на международном рынке и играют важную роль в экспортной деятельности российских компаний.

Теперь предпринимателям стала доступна возможность получить экспортные лицензии три группы товаров. Первая включает живую рыбу, ракообразных, моллюсков и другие водные биологические ресурсы. Во вторую вошли дикорастущие растения, которые представляют высокую ценность из-за своих уникальных свойств. Третья группа включает химические вещества, используемые в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также при производстве ароматизаторов и отдушек для потребительских товаров.

Переход на цифровую платформу «Мой экспорт» делает процедуру подачи заявлений более удобной для экспортеров. Заявки подаются удаленно, что исключает необходимость дублирования бумажных форм. Кроме того, уменьшилось количество обязательных документов, а статус заявки теперь можно отслеживать в личном кабинете.

В сервисе «Документы. Экспортные лицензии» заявитель должен указать необходимую информацию и приложить документы. Затем обращение направляют на регистрацию в Минпромторг России, где его рассматривают после оплаты госпошлины. Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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Экспорт Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
22 декабря 2023, 14:56
Егор Вервельский из Лобни победил на всероссийском конкурсе по созданию квестов
Unsplash
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Ученик школы № 10 Егор Вервельский из Лобни стал победителем всероссийского конкурса «Люди идут по свету». Он проходил в рамках проекта «Движение первых».

Свою игру Егор посвятил родному городу. Организаторы определили 89 победителей с лучшими квестами. Их идеи реализуют в рамках программы «Больше, чем путешествие» в 2024 году.

Также семь победителей в специальной номинации «Создатель авторского квеста» получат дипломы, а туроператоры воплотят в жизнь их разработки. Список победителей доступен по ссылке.

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Лобня Школьники конкурсы
22 декабря 2023, 14:51
Новогоднее представление прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Новогоднее интерактивное представление прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Его посетили более 80 семей из числа подопечных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

После представления всех детей ждали подарки, собранные администрацией муниципалитета. Ребят порадовали сладостями, наборами для творчества, книгами и развивающими играми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к Новому году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специальным гостем праздника стала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова. Она поздравила всех присутствовавших с наступающим Новым годом.

«На протяжении дня в Доме культуры „Выстрел“ состоялось два новогодних представления для подопечных комиссии по делам несовершеннолетних. Мы постарались уделить внимание каждой семье. Для них создали особую новогоднюю атмосферу, чтобы они смогли поверить в настоящее чудо», - сказала Марина Маннапова.

Она добавила, что еще около 30 семей получат поздравления у себя дома.

Праздники Дети Солнечногорск
22 декабря 2023, 14:45
Автоинспекторы в Одинцове напомнили детям о правилах безопасности на дороге перед каникулами
Unsplash
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Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» в Одинцове. Сотрудники напомнили детям и их родителям о правилах безопасности на дорогах перед новогодними праздниками.

Работа Госавтоинспекции с детьми продолжится до 14 января 2024 года. Это необходимо, чтобы привить школьникам навыки безопасного поведения на дорогах.

Автоинспекторы Московской области принимают участие в конференциях и родительских собраниях, а также проводят интерактивы в центрах дополнительного образования.

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Одинцово Дети Правила Дороги Образование

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