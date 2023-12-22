Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила безопасности домашних животных в Новый год

«Поданным прошлого года, только в ветуправление № 1 в новогодние праздники поступило более 60 обращений с жалобами на плохое самочувствие животных. Среди заболеваний у собак и кошек были выявлены отравления, гастроэнтерит, инородное тело в кишечнике. В праздничные дни горячая линия круглосуточно принимает запросы от жителей, а уже после распределяет их по всем ТВУ региона», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Владельцам животных следует избегать опасных украшений на елку, да и неопасные игрушки лучше повесить повыше. Стеклянные шары лучше заменить на пластиковые или текстильные. Нежелательно использовать мишуру или дождик.

Не следует оставлять без присмотра праздничный стол и угощать питомца едой с него. Для животных, которые привыкли питаться по одному рациону, даже небольшая порция такой еды может вызвать серьезные нарушения пищеварительной системы. Специалисты также предупреждают, что шоколад опасен, а виноград может привести к острой почечной недостаточности у собак.

В Новогоднюю ночь не стоит выводить питомца на улицу позднее 20:00. Собаки испытывают сильный стресс при звуках фейерверка и могут неожиданно убежать, проявить агрессию или попросту спрятаться.

Если собрались в путешествие с питомцем за границу, заранее оформите ветеринарно-сопроводительную документацию в государственной ветеринарной клинике по месту проживания животного.

Записаться на прием можно через портал региональных государственных услуг. Задать вопросы можно по телефону контакт-центра Подмосковья в сфере ветеринарии: +7 (495) 668-01-25.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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