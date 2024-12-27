Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о работе кол-центра по вопросам ветеринарии

Как сообщает ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в суете праздников не редкость, когда гости угощают животных едой со стола, что иногда приводит к проблемам с пищеварением.

Специалисты советуют владельцам обращать внимание на изменения в поведении или состоянии здоровья своих четвероногих друзей и при возникновении тревожных симптомов обращаться за помощью к ветеринарам как можно скорее.

В министерстве также сообщили о работе единого кол-центра по вопросам ветеринарии в праздничные дни. Владельцы животных могут узнать о режиме работы ближайшей ветеринарной станции, записаться на прием или получить консультацию по телефону +7 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

Кроме того, доступна возможность записи к врачу через региональный портал госуслуг.