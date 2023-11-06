Минсельхоз Подмосковья проведет серию мероприятий на выставке Global fresh market

В рамках выставки Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области организует несколько мероприятий 9 ноября. Так, в 10:00 состоится торгово-закупочная сессию с представителями розничной торговой сети «Азбука вкуса», а в 15:00 пройдет круглый стол «Проактивные практики торговли в Московской области».

В качестве спикеров выступят лидеры отрасли. Они расскажут гостям о преимуществах цифровизации, новых решениях для сбыта сезонной и фермерской продукции, а также о практиках региона, целью которых является оптимизация процессов, с которыми регулярно сталкиваются представители бизнеса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов подчеркнул, только за 2023 год было проведено порядка 10 торговых сессий, в которых приняли участие крупнейшие фермерские сети. Итогом стал выход производителей региона на полки магазинов ретейлеров.

Для того, чтобы принять участие в мероприятиях Минсельхоза, необходимо направить заявку по адресу электронной почты: torgovlyamo@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о заслугах региона в сельском хозяйстве.

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