Минсельхоз Подмосковья напомнил правила выбора качественных цветов

В ведомстве пояснили, что в первую очередь важно оценить внешний вид: свежие цветы яркие, с целыми лепестками без повреждений. Если рубашечные листья бутона на месте, значит, цветок доставили недавно. Листья стебля должны быть насыщенно-зелеными. В магазине следует обратить внимание на условия хранения: прохладу, отсутствие прямых солнечных лучей и источники тепла.

Напомним, в Подмосковье цветы выращивают несколько предприятий, включая «ТК Подосинки» и «ТК Цветком» в Раменском, «СТК» в Ступине, «Вертоград» и «Группа Альянс» в Коломне. Отмечается, что чаще всего жители региона выбирают розы и тюльпаны.