Минсельхоз Подмосковья напомнил правила проведения чек-апа для питомцев

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Владельцам питомцев рекомендуют проводить вакцинацию животных один раз в год, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний. Регулярные профилактические осмотры следует проводить раз в три месяца.

Ветеринары просят уделять особое внимание подготовке животного к посещению ветеринара. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка к визиту ветеринара - важные компоненты, которые помогут сделать процедуры более комфортными.

Напомним, семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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