Минсельхоз Подмосковья напомнил правила хранения ягод

Малину в Подмосковье выращивают семь крупных предприятий в Шаховской, Щелкове, Наро-Фоминске и других округах. В ведомстве отметили, что в ягоде содержится до 11% сахаров и высокое количество микроэлементов и витаминов.

Чтобы собранная года лучше хранилась, ее следует заморозить. Сушеная малина теряет большую часть полезных свойств. Замораживать малину лучше всего небольшими порциями, предварительно расфасовав по пакетикам.

При покупке малины следует помнить, что чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она продается.

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