Минсельхоз Подмосковья напомнил о важности электронной сертификации продукции

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Мужчина в возрасте 40 лет поступил в больницу в Ногинске с ножевым ранением правого бедра. Травма вызвала большую потерю крови — 2,5 литра.

Из-за сильной кровопотери мужчина находился в спутанном сознании с признаками гемморагического шока. В таком состоянии ткани организма не получают достаточно кислорода, из-за чего нарушается работа органов. Это может привести к смерти.

Как рассказала исполняющая обязанности главного врача по стационарной работе Светлана Ерыгина, мужчине провели операцию под общим наркозом.

«Была произведена остановка кровотечения путем наложения сосудистых швов. В дальнейшем пациент был переведен в отделение интенсивной терапии для восполнения кровопотери. Всего кровопотеря в данном случае составила порядка 2,5 литра», - поделилась она.

Благодаря слаженной работе профессионалов мужчина смог сохранить двигательную функцию ноги. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан.