30 января 2025, 17:23

Минсельхоз Подмосковья напомнил о симптомах и опасности птичьего гриппа

Медиасток.РФ
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Свыше 109,8 тысячи особей вакцинировали от птичьего гриппа в Подмосковье с начала 2024 года. О том, как определить заболевание, и чем оно опасно, напомнили в региональном Минсельхозпроде.

Птичий грипп характеризуется поражением кровеносной и центральной нервной систем, а также органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Вирус передается от особи к особи при тесном контакте. Заболеваемость варьируется от 80% до 100%, а при тяжелом течении смерть наступает спустя 24 часа.

В Подмосковье постоянно контролируют эпизоотическую ситуацию. На птицеводческих предприятиях и в личных подсобных хозяйствах регулярно проводят исследования. С начала года вакцинацию провели на 4,7 тысячи фермах.

Специалисты напомнили, что заподозрить заболевание можно по следующим симптомам: снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от воды и корма, а также нарушение координации, диарея и другие.

Болезни Животные
30 января 2025, 19:17
Благоустройство природной зоны в микрорайоне Щурово в Коломне начнут в 2025 году
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Жители микрорайона Щурово в Коломне вместе с представителями администрации округа обсудили будущее благоустройство уникальной природной зоны. Она включает четыре каскадных пруда и прилегающий сосновый лес.

В прошлом году водоемы очистили, а в 2025 году стартуют работы по благоустройству территории. На встрече жители предложили не только привести зону отдыха в порядок, но и придать ей официальный статус. Среди идей также прозвучали предложения обустроить входную группу, установить освещение, видеонаблюдение и даже развести рыбу в прудах.

Заместитель главы округа Сергей Цаплинский сообщил, что проект благоустройства будет реализован в два этапа: сначала преобразят территорию вокруг прудов, затем - зону рядом с лесом. Предварительная концепция уже подготовлена и представлена на обсуждение жителям.

Согласно проекту, в парке появятся пешеходные тропы для прогулок, зоны для отдыха, семейных развлечений, активных игр и занятий спортом. На прудах планируется оборудовать пирсы и организовать прокат катамаранов или сапбордов.

В феврале администрация округа объявит конкурс на разработку проекта, в основу которого войдут пожелания местных жителей. Начало преобразований обещает сделать эту природную зону комфортным местом отдыха для всех поколений.

Коломна Благоустройство
30 января 2025, 18:01
Новый фельдшер приступил к работе в поселке Красный Балтиец
Пресс-служба Администрации Можайского МО
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Александр Николаенков начал принимать пациентов в поселке Красный Балтиец. Мужчина работает фельдшером. Медицина была мечтой его детства.

Бабушка Александра долгие годы трудилась в Можайской больнице. Ее рассказы о работе повлияли на выбор профессии юношей.

«Она работала в военном госпитале старшей медсестрой. Потом перешла в местную больницу, где продолжила работу с участковыми терапевтами и врачами. И я с детства, слушая ее рассказы, знал, что тоже буду лечить людей», - поделился заведующий фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Красный Балтиец Александр Николаенков.

Молодой человек окончил Вяземский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Затем вернулся в Можайск, чтобы помогать людям на родине.

Прием пациентов Александр Николаенков ведет по будням с восьми утра до двух часов дня, а после, до четырех часов дня, занимается выездами на дом.

Здравоохранение Врачи Можайск
30 января 2025, 17:49
Спасатели Подмосковья помогли коллегам потушить пожар в Тверской области
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники отдельного поста 205-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли коллегам из соседней Тверской области потушить пожар в деревне Вахново. Глубокой ночью там загорелся частный дом.

Сообщение о помощи поступило в четвертом часу ночи. Поскольку подразделение находилось относительно недалеко от места происшествия, работники дежурного караула выехали на подмогу.

Прибыв на место, пожарные увидели, что деревянный одноэтажный дом горит открытым пламенем по всей площади. В нескольких метрах от него располагались хозяйственные постройки с домашними животными, куда в любую минуту мог перекинуться огонь. Специалисты подали пожарный ствол и стали защищать строения.

Спасатели смогли сдержать пламя до прибытия коллег и не дали ему распространиться на соседние постройки. Общими усилиями пожарных расчетов к пяти часам утра пожар полностью ликвидировали. Никто не пострадал.

Спасатели Пожары Лотошино
30 января 2025, 17:28
Турниры по хоккею «Русская классика» начались в Балашихе
соц.сети МАУ ДО "СШ "Орион"
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В Пестовском парке городского округа Балашиха начались традиционные турниры по хоккею среди городских команд под названием «Русская классика». В соревнованиях участвуют восемь команд, каждая из которых стремится продемонстрировать свое мастерство на льду.

29 января состоялся завершающий матч пятого тура, в котором хоккейные клубы «Айс Про» и «Орион-Технопул» сыграли вничью со счетом 5:5.

Следующий матч турнира пройдет 30 января с 20:30 до 21:30. На ледовой арене встретятся «Хоккеюги-Мастерюги» и «ЖелДор». Организаторы приглашают всех желающих поддержать свои любимые команды.

Турнир «Русская классика» будет продолжаться на ледовой площадке в Пестовском парке до февраля 2025 года. Игры проходят с понедельника по четверг, с 20:00 до 21:30.

Победители соревнований будут награждены кубками и медалями, а также получат возможность гордиться своими достижениями на льду.

Мероприятие не только подчеркивает спортивный дух города, но и создает отличную возможность для жителей и гостей Балашихи насладиться хоккейными поединками и поддержать местные команды.

Спортсмены Хоккей Балашиха

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