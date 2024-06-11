Минсельхоз напомнил жителям Подмосковья правила выгула собак в городе

Также запрещается выгуливать собак без намордников и поводков. Этот запрет не касается щенков и представителей декоративных пород.

Кроме того, владельцы обязаны убирать за своими питомцами, используя специальные пакеты, а побегать без намордника и проводка четвероногий друг может только на огороженной территории владельца или на специально оборудованных площадках.

В Министерстве также отметили, что владелец должен следить за поведением питомца во время прогулки.

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