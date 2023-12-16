Минпромторг России и Мининвест Подмосковья посетили крупные предприятия в Мытищах

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Они посетили «Метровагонмаш». Предприятие входит в состав «Трансмашхолдинг» и является крупнейшим в стране производителем вагонов метро и единственный производитель рельсовых автобусов. Его годовая мощность достигла более 800 вагонов.

«С 2022 года компания выполняет один из семи федеральных приоритетных инфраструктурных проектов в транспортной сфере - обновление подвижного состава „Петербургского метрополитена“. Параллельно компания реализует импортозамещающий инвестпроект на более чем 3,5 миллиарда рублей по повышению уровня локализации производства», - напомнила Зиновьева.

Далее они побывали на «Мытищинском машиностроительном заводе». Он функционирует уже 125 лет. Завод считается крупным предприятием оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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