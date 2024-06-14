14 июня 2024, 13:36

Минобразования Подмосковья: завершился основной период сдачи ОГЭ

Пресс-служба Министерства образования Московской области
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Основной период сдачи ОГЭ завершился в Подмосковье 14 июня. Школьники написали экзамены по биологии, информатике, литературе и физике. В них приняли участие более 17 тысяч выпускников.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, свыше 7,1 тысячи школьников написали ОГЭ по информатике, более пяти тысяч - по биологии и около четырех тысяч - по физике и литературе.

Всего в Подмосковье организовали 272 пункта сдачи экзамена, за процессом следил 561 наблюдатель. Результаты появятся не позднее 27 июня в личном кабинете участника на сайте Регионального центра обработки информации.

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Школьники Экзамены Образование
14 июня 2024, 14:26
Урожай клубники в Подмосковье достигнет около 700 тонн в этом году
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В этом сезоне урожай клубники в Московской области составит около 700 тонн. Такими прогнозами поделилось Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Подмосковье выращивают несколько десятков сортов клубники. Ягода поспевает в июне. выращивается в экологически чистых местах и имеет отменный, сладкий вкус. Крупная клубника регионального сельхозпроизводителя уже начала появляться на фермерских прилавках и в магазинах.

В Коломне ягоду выращивают на полях нескольких компаний: «Коломенская ягода», ФГУП АПК «Непецино», «Вкус&Польза» и других. Отмечается, что заморозки в мае отодвинули урожай на несколько недель, однако, сейчас уже начался сбор первой партии урожая сорта «Азия».

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Сельское хозяйство
14 июня 2024, 14:26
Пассажиры ЦППК оформили более 28 тысяч карт провожающего с января
Пресс-служба ЦППК
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Пассажиры ЦППК воспользовались картой провожающего почти 30 тысяч раз за шесть месяцев. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

С помощью карты в течение получаса после ее оформления можно бесплатно пройти на платформу и выйти обратно. Отмечается, что особенно популярна услуга летом - в разгар дачного сезона.

Отмечается, что в 2024 году картой чаще всего пользовались на Казанском направлении - более шести тысяч раз.

Напомним, получить карту можно в кассе. Для этого необходимо оставить залог, который вернут на обратном пути.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Сельское хозяйство
14 июня 2024, 13:38
Ученики Ломоносовского лицея в Ногинске побывали на экскурсии в МИД
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Педагоги и ученики Ломоносовского лицея из Ногинска побывали на экскурсии в МИДе России. В качестве подарка они привезли картину художника Константина Полетаева, выполненною в стиле стимпанк. На ней изображена школа имени Короленко, в которой учился Сергей Лавров.

В МИДе лицеисты второго класса и педагоги узнали много интересного. Ребята рассказали дипломатам о городе и лицее, а также поинтересовались спецификой работы, как поступить в соответствующий вуз и сколько иностранных языков для этого нужно знать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Глава МИД Сергей Лавров жил в Ногинске и является Почетным гражданином Богородского округа. Учился он в школе № 2, теперь школа имени Короленко, которая является памятником архитектуры, ярким явлением в стиле модерн. Школа изначально была Богородской женской гимназией, строил ее известный московский архитектор Александр Васильевич Кузнецов, работавшим тогда с известным фабрикантом Арсением Ивановичем Морозовым. Поэтому ребята лицея попросили художника Константина Полетаева помочь сделать оригинальный подарок с красивым оформлением школы.

Художник Константин Полетаев - автор серии «Ногинск - Богородск» в стиле стимпанк, где изображены исторические здания в современной технике. В этот раз он расширил картину по просьбе детей и преподавателей Ломоносовского лицея.

«Во-первых, здание попросили изобразить целиком, я добавил к шару пару стоек с пропеллерами. Во-вторых, я решил добавить ногинского колорита и изобразил в нижней части рисунка вид на город с храмами, домами, рекой, фабриками и лесами. Наука и просвещение поднимают человека вверх, открывают новые горизонты. Здание с кружевными модерновыми орнаментами парит над городом, приглашая нас в полёт. На воздушном шаре изображён декор со стен гимназии», - рассказал художник Константин Полетаев.

Картины Богородский
14 июня 2024, 13:37
Пять городских округов Подмосковья подготовились к отопительному сезону
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Более 3,8 тысячи домов в Подмосковье готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом на еженедельном штабе главы муниципалитетов сообщили заместителю председателя правительства Московской области — министру по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владиславу Мурашову.

«Подготовка многоквартирных домов области к предстоящей зиме перешла в активную фазу. На текущий момент 3 870 МКД имеют подписанные паспорта готовности», - отметил Мурашов.

Чтобы получить паспорт готовности дом должен пройти обязательную проверку, в которую входит: гидроизоляция фундаментов, лестничных клеток, подвалов и чердаков, утепление трубопроводов, наружных водоразборных кранов и колонок, проверка исправности пожарных гидрантов, а также ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

В лидерах по опережению графика оказались городские округа Шаховская, Можайский, Краснознаменск, Бронницы, Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Мытищи Отопление Работа Шаховская Бронницы

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