Минобразования Подмосковья провело заседание родительского штаба

На встрече присутствовал министр образования Подмосковья Артем Охрименко, руководитель штаба Марианна Кристалинская и другие члены родительской общественности. Участники заседания подняли вопрос текущего ремонта школ, а также планы по капремонту образовательной инфраструктуры и обновлению учебного оборудования на предстоящий год.

«Родительский штаб был создан в Подмосковье в 2021 году, сейчас в него входят 19 активных родителей из разных муниципалитетов. Наибольшее внимание уделяется вопросам капитального ремонта школ - эта тема особенно волнует родителей наших школьников», - прокомментировал Охрименко.

В ведомстве уточнили, что до конца года Подмосковье отремонтируют свыше 40 школ и 20 детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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