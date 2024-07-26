Минобразования Подмосковья проведет прямой эфир о поступлении в колледжи 30 июля
Приемная кампания в колледжи продолжается в Подмосковье. Узнать подробнее об особенностях поступления жители могут на прямой линии Минобразования 30 июля.
Как рассказали в министерстве, прямой эфир пройдет 30 июля в 12:00. Его проведет ответственный секретарь приемной комиссии колледжа «Энергия» Александр Петров.
Задать интересующий вопрос можно по ссылке , выбрав тему «Приемная кампания системы среднего профессионального образования Московской области 2024–2025».
Прямой эфир пройдет по ссылке.
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