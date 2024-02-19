Минобразования Подмосковья: победители всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» получат премии

Материнство и детство поддерживают в Подмосковье социальными выплатами. В 2024 году на поддержку беременных и кормящих женщин направят более 1,3 миллиарда рублей.

«В Подмосковье реализуется целый ряд мер поддержки, и важной составляющей здесь является финансовая поддержка семей при рождении ребенка. В частности, беременным и кормящим женщинам, а также детям до трех лет предоставляется ежемесячная выплата на питание. На эти цели в 2024 году предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей. В прошлом году выплату оформили почти 280 тысяч жительниц», - рассказала член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова.

Семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, получают единовременное пособие при рождении ребенка. В прошлом году такой мерой поддержки воспользовались более 4,4 тысячи семей. В 2024-м на эти выплаты предусмотрено более 308 миллионов рублей.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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