Минобразования Подмосковья: победители всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» получат премии
Победители всероссийского конкурса профмастерства среди работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям» будут получать денежную премию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Мы ввели эту выплату впервые, чтобы поддержать наших талантливых педагогов дополнительного образования. Вознаграждение в размере 100 тыс рублей получат победители девяти номинаций», - подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Помимо этого, из числа лидеров выберут абсолютного победителя, который получит дополнительные 100 тысяч рублей.
Напомним, что региональный конкурс проводится в три этапа: муниципальный, региональный заочный и региональный очный.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. Сейчас в Московской области насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.
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