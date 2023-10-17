Минобразования Подмосковья: победители конкурса по русскому языку отправились на стажировку за рубеж

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Стажеры из России также познакомят иностранцев с культурой и традициями народов, населяющих страну. Всего на стажировку попал 21 человек. Все расходы оплачиваются за счет средств госпрограммы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом».

В конкурсе «Магистры русского языка - 2023» участвовали 130 молодых специалистов из 44 вузов России. На протяжении двух месяцев они презентовали портфолио, выполняли тестовые задания и представляли педагогические технологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье. Там учатся одаренные дети из разных регионов России, получившие высокие достижения на олимпиадах и конкурсах.

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