Минобразования Подмосковья: победители конкурса по русскому языку отправились на стажировку за рубеж
Победители и финалисты федерального конкурса «Магистры русского языка — 2023» отправились на стажировку за рубеж. В одной из десяти стран они будут преподавать русский язык как иностранный. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Стажеры из России также познакомят иностранцев с культурой и традициями народов, населяющих страну. Всего на стажировку попал 21 человек. Все расходы оплачиваются за счет средств госпрограммы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом».
В конкурсе «Магистры русского языка - 2023» участвовали 130 молодых специалистов из 44 вузов России. На протяжении двух месяцев они презентовали портфолио, выполняли тестовые задания и представляли педагогические технологии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье. Там учатся одаренные дети из разных регионов России, получившие высокие достижения на олимпиадах и конкурсах.
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