Минобразования Подмосковья напомнило о начале записи детей в 1-й класс с 1 апреля

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, преимущества при зачислении в рамках первой волны имеют дети, у которых в желаемой школе уже участся старшие братья и сестры.

«Запись в первую волну распространяется в первую очередь на будущих первоклассников, которые планируют обучаться в школе по месту регистрации. Это касается и детей с временной регистрацией, их также можно записать в прикрепленную к адресу школу с 1 апреля», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Документы нв школу не по прописке можно будет подать с 6 июля.

Записать ребенка в первый класс можно через «Госуслуги». При этом подавать оригиналы документов не нужно.

В новом учебном году школы Подмосковья ожидают более 120 тысяч первоклассников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».