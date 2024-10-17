Процесс налаживания подачи тепла продолжается в Чехове. Контролирует работы лично глава муниципалитета.

Сейчас в Чехове круглосуточно работают восемь бригад специалистов. Они ликвидируют и предотвращают технологические отключения систем отопления.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин держит на контроле подачу тепла в многоквартирные дома. В том числе работу на участках со значительным износом инженерных коммуникаций.

Накануне ремонтные работы прошли на трех улицах Чехова. Благодаря этому жители домов по улицам 8 Марта, Гагарина 92 и 104, Дружбы 21, Чехова 41 и 43 смогут получить тепло в квартиры. Аналогичные работы идут на улице Ильича.

Параллельно в округе меняют оборудование на котельных и центральных тепловых пунктах. Из-за этого могут возникнуть временные перебои в подаче тепла. Глава муниципалитета поручил оперативно информировать жителей о предстоящих работах.

«Благодарю всех рабочих: слесарей, сварщиков, трактористов, водителей, мастеров и всех, кто в эти дни трудится, не покладая рук, обеспечивая подачу тепла нашим жителям. Спасибо жителям за проявленное терпение», - сказал Михаил Собакин.

Если у жителей возникают п роблемы с отоплением, можно обратиться к специалистам по телефону: 89853858028. При аварии следует позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу: 89101010724 или 112. Также в Чехове работает горячая линия главы: 88002001067.

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