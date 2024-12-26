Минобразования Подмосковья: 24 тыс школьников выступят на всероссийской олимпиаде

Подмосковная программа «Земля врачам» обеспечила участками еще 250 ценных специалистов в 2024 году. Об этих и других итогах в интервью 360.ru рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Программа «Земля врачам» «В 2024 году около 250 врачей получили земельные участки по льготной программе. Важно отметить и то, что за весь период действия этой программы наделы получили порядка 2,8 тысячи врачей. Отрадно, что многие уже построили дома, это очень важно», - отметил Фирсов.

Программа «Подмосковные 10 гектаров» Около 85 фермеров воспользовались в этом году программой поддержки сельского бизнеса и получили землю на льготных условиях.

«Это более 125 земельных участков, порядка трех тысяч гектаров для того, чтобы коллеги могли реализовать свою продукцию», - сказал министр.

Программа «Земля за 1 рубль» Проект для привлечения бизнеса, проверенный временем, - «Земля за 1 рубль». С помощью этой программы в Подмосковье появляются важные импортозамещающие производства.

«У нас в Пущине реализован проект по медицинскому оборудованию, в Красногорске запустили производство лечебного питания. Есть швейное производство, производство замороженной продукции, которая очень востребована», - отметил Тихон ФИрсов.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» Самая молодая программа поддержки бизнеса в Подмосковье - это «Недвижимость за 1 рубль». Предприниматели могут практически бесплатно взять в аренду помещения, перечень которых доступен на инвестпортале региона.

«Основное условие по этой программе - помещения сдаются в аренду до 10 лет, а здания - до 15 лет. Важно понимать, что часто это аварийные объекты, требующие ремонта. Инвестор должен оценивать состояние недвижимости, чтобы понимать, с чем придется работать», - рассказал Фирсов.

Срок по ремонту помещения составляет 1,5 года, а по реконструкции зданий - три года. За это время нужно привести имущество в нормативное состояние, чтобы начать реализовывать свой проект.